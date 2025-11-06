Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске запретят движение маломерных судов 7 ноября

В акватории порта Новороссийска 7 ноября пройдут учения НВМБ. На период их проведения движение всех видов плавательных средств будет ограничено, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Тренировочные мероприятия НВМБ пройдут с 09:00 до 11:00. В ходе учений силами военно-морской базы будут отработаны практические действия по отражению атаки БПЛА и безэкипажных катеров.

С 09:00 до 11:00 в акватории Новороссийска запрещается плавание маломерных судов и плавательных средств, парусных и надувных плавсредств. Ограничения распространяются и на проведение подводных водолазных работ.

София Моисеенко

