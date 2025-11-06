Расходы на легальную рекламу в интернете на юге России снизились на 8%

За первые восемь месяцев 2025 года объем легально размещенной интернет-рекламы на юге России достиг 23,7 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 8% — на 2,1 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы Роскомнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году 122,2 тыс. организаций представили отчеты о своих рекламных кампаниях, что на 11% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сведения о договорах на рекламу предоставили 417 рекламных агентств (+5,9%), более 14 тыс. распространителей рекламы (+15,9%) и 57 операторов рекламных систем (-88,6%).

В тот же период в отношении участников рынка интернет-рекламы из ЮФО вынесено 37 постановлений о привлечении к административной ответственности, сумма штрафов составила 2 млн руб. В отношении участников рынка интернет-рекламы, зарегистрированных в СКФО, вынесено 10 постановлений со штрафами в 400 тыс. руб.

Значительная часть рекламных бюджетов в российском сегменте интернета, зарегистрированных в едином реестре интернет-рекламы, направлена на розничную торговлю продуктами питания, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, что составляет 3,9 млрд руб. Также крупные средства выделяются на организацию и проведение азартных игр и пари — 1,5 млрд руб.

Крупные суммы идут на деятельность заказчика-застройщика и генподрядчика — 0,9 млрд руб., а также на предоставление финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения, — 0,7 млрд руб. Не менее 0,7 млрд руб. тратится на розничную торговлю легковыми автомобилями и легковыми транспортными средствами.

В первые восемь месяцев 2025 года в ЮФО и СКФО средняя стоимость рекламного контракта составила 111 тыс. руб., а средний бюджет одного рекламодателя достиг 194 тыс. руб.

Наталья Белоштейн