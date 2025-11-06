«Спартак» подал жалобу на судейство в матче РПЛ с ФК «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрит жалобу московского «Спартака» на судейство в матче чемпионата России с «Краснодаром». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Московский клуб 2 ноября уступил «Краснодару» в гостях со счетом 1:2. «Спартак» обратился в комиссию с претензиями к засчитанному голу на 18-й минуте и неназначению пенальти на 96-й минуте встречи.

Кроме того, грозненский «Ахмат» подал жалобу после матча против калининградской «Балтики» (0:2). Поводом для обращения команды из Чечни стали неназначение пенальти на 45+1-й минуте и удаление нападающего Георгия Мелкадзе на 57-й минуте. Также «Оренбург», одержавший победу над «Сочи» (3:1), просит комиссию рассмотреть ситуацию с отменой гола в ворота соперника на 53-й минуте матча.

Алина Зорина