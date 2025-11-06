Друг угнал машину у жителя Новороссийска и устроил ДТП

Житель Геленджика угнал машину у знакомого новороссийца и стал виновником ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новороссиец обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля Kia Optima, сообщив правоохранителям, что накануне к нему приходил друг и остался на ночь. Утром заявитель обнаружил пропажу машины и ключей от нее. Гостя, по данным УМВД Новороссийска, на месте так же не оказалось.

Сотрудники полиции установили, что житель Геленджика угнал чужой автомобиль и на нем отправился в соседний город. По предварительным данным, по пути мужчина совершил ДТП с участием трех машин, выбрался из поврежденного авто и скрылся. Его задержали в городе-курорте по месту жительства и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко