На Кубани растет число вакансий для IT-специалистов в агросекторе

С начала 2025 года работодатели Краснодарского края и Ростовской области разместили на hh.ru более 12,5 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства, следует из данных исследования сервиса. Наибольший спрос в отрасли отмечен на машинистов, инженеров-механиков и агрономов, при этом растет интерес к специалистам с цифровыми навыками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего с января по октябрь на hh.ru опубликовано свыше 211 тыс. вакансий, связанных с агросектором. На долю Южного федерального округа пришлось около 16,3 тыс., или 8% от общего объема. Лидером по числу предложений стал Краснодарский край — более 8,2 тыс. вакансий (около 50% от ЮФО), второе место занимает Ростовская область — порядка 4,3 тыс. (27%).

Основную часть предложений работодателей составляют позиции для машинистов — около 8,9 тыс. вакансий (55%), сервисных инженеров и инженеров-механиков — 4,2 тыс. (26%) и агрономов — 1,3 тыс. (8%). При этом, по наблюдениям аналитиков hh.ru, в последние месяцы увеличивается число запросов на IT-специалистов: в Краснодарском крае за десять месяцев размещено более 250 вакансий, в Ростовской области — свыше 150. Среди востребованных профессий — программисты, системные администраторы, аналитики и специалисты по информационной безопасности.

Медианная предлагаемая заработная плата в агросекторе Ростовской области составляет 92,5 тыс. руб., в Краснодарском крае — 88,1 тыс. руб. Самыми высокооплачиваемыми позициями остаются программист 1С в Краснодаре (от 260 тыс. руб.) и руководитель отдела разработки 1С в Ростове-на-Дону (от 250 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков