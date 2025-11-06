На модернизацию детской библиотеки в Новороссийске выделили 5 миллионов

В Новороссийске в 2026 году обновят детскую библиотеку-филиал №5. На базе учреждения откроют первый в городе детский просветительский центр, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Детский просветительский центр на базе библиотеки в Южном районе откроют в рамках национального проекта «Семья». Новый объект планируют оснастить цифровыми технологиями и новыми форматами для семейного досуга.

По данным мэрии Новороссийска, в библиотеке появится мультимедийное оборудование, будут организованы творческие студии и обновленные читальные зоны. Денежные средства на эти цели выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

София Моисеенко