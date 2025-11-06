Пять электричек выбились из расписания на Московском направлении ОЖД

Около половины шестого утра 6 ноября на станции Колпино по техническим причинам задержались пять электропоездов на Московском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Пассажирам пришлось ждать электрички от 7 до 30 минут. Жители Колпино пожаловались, что из-за сбоя могли опоздать на работу. На текущий момент все проблемы устранены, поезда ходят по расписанию.

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», это не первый подобный за последние месяцы. Утром 3 октября электропоезд «Ласточка» внепланово остановился на участке Ораниенбаум – Новый Петергоф. Задержка составила 45 минут.

Андрей Маркелов