ТГВ снизит подачу воды на Новороссийск на 15%

6 ноября вода в Новороссийске будет идти по вечернему графику с 18:00 до 21:00 в связи со снижением подачи на Троицком групповом водопроводе, уведомили в МУП «Водоканал».

Троицкий групповой водопровод снизит подачу водоснабжения на Новороссийск с 14:00 до 16:00 для проведения работ по реконструкции оборудования насосной станции в станице Троицкая. Выход на плановый режим подачи, по информации «Водоканала», планируется в течение четырех часов после завершения ремонтных мероприятий.

«По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— заявили в «Водоканале» Новороссийска.

София Моисеенко