В Новороссийске произошло частичное отключение воды

Подачу воды в некоторые дома Новороссийска приостановили в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Технологическое отключение водоснабжения произвели в 10:30 6 ноября. Под ограничения подачи попала часть зоны №14 со следующими адресами:

— Анапское шоссе, 2-20 (четная сторона);

— ул. Московская, 4, 6.

По подсчетам МУП «Водоканал», без водоснабжения остались 850 человек. Восстановительные работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 17:00.

На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко