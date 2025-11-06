На Кубани раньше срока начался сезон мандаринов

В сутки в Краснодарский край поставляют до 200 т мандаринов. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за теплой погоды на Кубани мандариновый сезон начался в конце сентября, в этот период стартовал первый ввоз цитрусовых из соседних стран и республик. По информации таможни, на данный момент сотрудники сочинского отделения ведомства оформили свыше 2,5 тыс. т мандаринов. В прошлом году за сезон оформили около 37 тыс. т.

Кроме мандаринов в Краснодарский край из Абхазии поставляют хурму, лимоны, орехи и фейхоа. Процедуры таможенного контроля производятся в оперативном порядке, так как продукция является скоропортящейся.

София Моисеенко