Бастрыкин потребовал ускорить расследование жестокого убийства в Лермонтове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Олегу Сидорову ускорить расследование уголовного дела о смерти 23-летнего Вадима Ващенко из Лермонтовa, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Молодой человек погиб в феврале 2025 года в результате жестокого избиения двумя ранее судимыми мужчинами. При расследовании установлено, что на теле Ващенко были обнаружены ожоги, ножевое ранение и черепно-мозговая травма. После избиения фигуранты поместили тело погибшего на контейнерную площадку. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Семья погибшего выражает недовольство ходом следствия, считая квалификацию деяния недостаточной, и обратилась в социальные сети с просьбой о вмешательстве главы СК. После публикации в СМИ и обращения матери Александра Бастрыкина дело было взято под личный контроль, однако расследование долго не продвигалось, и виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Исполнение поручения об ускорении расследования поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Мера пресечения в отношении подозреваемых — заключение под стражу.

Станислав Маслаков