Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель автомобиля погиб в ДТП на территории Армавира

В Армавире произошла авария, в которой погиб 43-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла около 16:10 на трассе в сторону Армавира. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 столкнулся с машиной марки Lada Vesta. После этого он съехал с дороги и наехал на припаркованную Lada Granta.

Водитель ВАЗа скончался на месте до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Алина Зорина

Новости компаний Все