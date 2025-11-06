Водитель автомобиля погиб в ДТП на территории Армавира
В Армавире произошла авария, в которой погиб 43-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Авария произошла около 16:10 на трассе в сторону Армавира. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 столкнулся с машиной марки Lada Vesta. После этого он съехал с дороги и наехал на припаркованную Lada Granta.
Водитель ВАЗа скончался на месте до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.