В Адыгее на 17% выросло количество частных инвесторов

Количество частных инвесторов в Адыгее, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2025 года превысило 110 тыс. человек. Показатель вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу биржевого холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Темпы роста числа инвесторов в республике опережают среднероссийские. В целом по стране количество физических лиц с брокерскими счетами достигло 38,6 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.

В Ростовской области число частных инвесторов превысило 1,2 млн человек, увеличившись на 21% за год.

По итогам 2024 года количество инвесторов в России выросло на 5,4 млн — до 35,1 млн человек, при этом общее число открытых счетов составило 64,3 млн.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае к сентябрю текущего года было зарегистрировано 1,55 млн инвесторов, из которых активные операции на бирже совершают 8%. Регион занимает четвертое место в России по количеству частных инвесторов, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Вячеслав Рыжков