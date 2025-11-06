В Новороссийске построят центр детского творчества

На улице Ленина в Гайдуке планируют построить учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества». Об этом свидетельствует постановление №5204, опубликованное на сайте администрации Новороссийска.

Управление образования Новороссийска выступит заказчиком на разработку документации по планировке территории в селе Гайдук для размещения центра детского творчества. Объект дополнительного образования, как указывается в документе, расположится в границах двух земельных участков с кадастровыми номерами 23:47:0000000:8620 и 23:47:0119019:5. Общая площадь участков, в границах которых планируется возвести центр детского творчества, достигает 22,3 тыс. кв. м.

На одном из участков под строительство детского центра в настоящее время располагается объект незавершенного строительства с наименованием «пекарня с магазином и кафе». Согласно сведениям портала пространственных данных «Национальная система пространственных данных», объект находится в частной собственности, кадастровая стоимость составляет 8,3 млн руб.

Сроки начала и завершения строительства центра детского творчества в настоящее время не уточняются.

София Моисеенко