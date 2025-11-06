Глава муниципалитета в Адыгее стал фигурантом дела о халатности

Следственное управление СК России по Республике Адыгея возбудило уголовное дело о халатности в отношении главы администрации Дмитриевского сельского поселения Кошехабльского района. Поводом стало неисполнение решения суда о предоставлении жилья семье, проживающей в аварийном доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ведомства, дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ по итогам личного приема граждан, проведенного руководителем следственного управления Василием Лариным.

Жительница Кошехабльского района обратилась с жалобой на бездействие администрации, указав, что несмотря на вступившее в силу судебное решение, власти не обеспечили ее благоустроенным жильем. Следствие установило, что дом женщины и ее семьи в поселке Дружба был признан аварийным еще в 2017 году, а сама семья включена в программу переселения. Однако за прошедшие годы администрация не предприняла необходимых шагов для исполнения решения суда, и семья продолжала жить в непригодных условиях.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, способствовавшие нарушению закона. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Василия Ларина.

Вячеслав Рыжков