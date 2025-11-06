В Краснодаре с 7 ноября ограничат движение на улице Гимназической

С 7 ноября движение на участке улицы Гимназической в Краснодаре, а также на двух перекрестках, будет ограничено. Как сообщили в городском департаменте транспорта, это необходимо для замены водопровода, уложенного 65 лет назад. Работы планируют завершить 16 декабря.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для проведения работ перекроют левую полосу ул. Гимназической на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской. Движение транспорта будет осуществляться по оставшейся полосе. Также изменится схема движения на двух перекрестках.

На пересечении улиц Гимназической и Красной улица Красная будет сужена с четырех до двух полос. Транспорт, следующий в сторону улицы Северной, временно выедет на встречную полосу, после чего вернется в свое направление.

На перекрестке Гимназической и Красноармейской улица Красноармейская будет сужена с трех до двух полос. Левая полоса останется для движения прямо, центральная будет перекрыта, а правая — только для поворота направо на улицу Гимназическую.

Специалисты «Росводоканал Краснодар» приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть особенно внимательными на обоих участках.

Анна Гречко