В трех районах Пензенской области выявлены нарушения охотзаконодательства
В ходе продолжающихся в Пензенской области рейдов по охране животного мира сотрудники охотуправления выявили очередные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
На этой неделе специалисты зафиксировали по одному нарушению в Сердобском, Нижнеломовском и Пачелмском районах. Чаще всего инспекторы не обнаруживают необходимые документы для проведения охоты.
В отношении допустивших нарушения лиц составлены административные протоколы. В таких случаях применяются штрафные санкции в размере до 4 тыс. руб. или мера в виде лишения права охотиться на срок до двух лет.