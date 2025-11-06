Бизнес в ЮФО стал на треть чаще закупать энергосберегающие технологии

В Южном федеральном округе (ЮФО) спрос на энергосберегающие технологии со стороны коммерческих предприятий вырос на 31%, следует из исследования электронной торговой площадки «ТендерПро» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, чаще всего для экономии на энергоснабжении бизнес на юге приобретает датчики движения (спрос вырос на 51,2%), приточно-вытяжную вентиляцию (на 22,8%) и системы оборотного водоснабжения (на 16,7%).

Кроме этого, в 2025 году компании чаще закупают энергосберегающие лампы (спрос вырос на 4,5%) и оборудование для учета потребления (спрос вырос на 3,2%).

Наиболее активно энергосберегающими технологиями интересуются коммерческие предприятия из Центрального (в 29,6% случаев), Приволжского (в 19,4%), Сибирского (в 12,7%), Уральского (в 12,3%) и Южного (в 7,6%) федеральных округов.

«Увеличение тарифов на электроэнергию и рост фискальной нагрузки вынуждают компании активнее закупать энергосберегающие технологии. Например, спрос на солнечные установки со стороны предприятий с начала года вырос на четверть. В основном тендеры на солнечные электростанци проводят владельцы коммерческой недвижимости (в 54,5% случаев), производственные компании (в 28,2%) и агропредприятия (в 9,1%)»,— поделилась коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Наталья Решетняк