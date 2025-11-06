В Ставрополье задержали злоумышленников при попытке кражи 23 тонн нефти

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу около 23 тонн нефтепродуктов из промысловых скважин Нефтекумского округа. Преступление пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Нефтекумский» совместно с УФСБ региона, Росгвардией и службой безопасности промышленного предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Злоумышленниками оказались два жителя села Иргаклы, 47 и 46 лет, второй из которых ранее неоднократно судим. Они были задержаны ночью на одной из кошар Степновского округа, где в кузове и прицепе их грузовика с цистернами было обнаружено около 20 тонн похищенного сырья. Помимо этого, у задержанных изъяли автомобиль «Газель» с емкостью, наполненной более чем 2,8 тоннами нефтепродуктов, а также мотопомпу и гофрированный шланг.

Общий ущерб, причиненный предприятию, превысил 750 тыс.руб. Мужчины признались в содеянном и по ходатайству следователя были заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на кражу, предусмотренным частью 3 статьи 30 и пунктам «б» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ, что предполагает ответственность за кражу в особо крупном размере с использованием специальных средств.

Станислав Маслаков