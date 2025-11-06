В Ростовской области вывели из оборота 500 тонн незадекларированной пшеницы

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора признали недействительной декларацию на партию пшеницы из Азовского района. Более 500 т зерна выведено из оборота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что декларация о соответствии на пшеницу принята индивидуальным предпринимателем на основании протокола испытаний, в котором содержится неполный перечень показателей безопасности.

В частности, испытания на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых производителем зерна при его выращивании, не проводились.

В ведомстве уточнили, что данный факт свидетельствует о том, что сельхозпроизводитель допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

Наталья Белоштейн