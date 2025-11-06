На содержание дорог в Анапе выделят 200 миллионов рублей

Администрация Анапы выделяет 200 млн руб. из бюджета на содержание улично-дорожной сети города-курорта на 2026 год. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации объекта закупки, за деньги из муниципального бюджета будущий подрядчик будет обязан выполнить ряд работ, включающий разработку и погрузку грунта, его уплотнение, засыпку траншей и котлованов, укрепление обочин, ремонт асфальтобетонного покрытия и обустройство тротуаров.

В рамках контракта исполнитель также произведет замену люков колодцев, установку металлических опор и сигнальных столбиков. Перечень необходимых работ представлен на 45 страницах в ЕИС «Закупки».

Работы в рамках контракта должны начаться 1 января 2026 года. Срок завершения обозначен на 25 февраля 2027 года.

София Моисеенко