На содержание дорог в Анапе выделят 200 миллионов рублей
Администрация Анапы выделяет 200 млн руб. из бюджета на содержание улично-дорожной сети города-курорта на 2026 год. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно информации объекта закупки, за деньги из муниципального бюджета будущий подрядчик будет обязан выполнить ряд работ, включающий разработку и погрузку грунта, его уплотнение, засыпку траншей и котлованов, укрепление обочин, ремонт асфальтобетонного покрытия и обустройство тротуаров.
В рамках контракта исполнитель также произведет замену люков колодцев, установку металлических опор и сигнальных столбиков. Перечень необходимых работ представлен на 45 страницах в ЕИС «Закупки».
Работы в рамках контракта должны начаться 1 января 2026 года. Срок завершения обозначен на 25 февраля 2027 года.