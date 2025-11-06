На Ставрополье в двойном ДТП погибли два человека

В Левокумском округе Ставропольского края в двойном дорожно-транспортном происшествии в ДТП два человека погибли и один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, на 179 км. трассы А-167 автомобиль Lada Largus столкнулся с попутной Lada Vesta. После этого водитель Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

В результате аварии погибли 37-летний водитель и пассажир Lada Largus. 48-летний водитель «Газели» получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн