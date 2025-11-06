Два человека погибли в ночном ДТП в Мостовском районе Кубани

В Мостовском районе Краснодарского края в ночь на четверг произошло ДТП с двумя погибшими. На автодороге Лабинск — Мостовской — граница Карачаево-Черкесской Республики водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным полиции, водитель и пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще двое пассажиров — 23-летняя женщина и 39-летний мужчина, жители соседних республик,— доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщил начальник отдела ГИБДД по Мостовскому району майор полиции Василий Мощенский, личности погибших устанавливаются, по факту аварии проводится проверка.

Вячеслав Рыжков