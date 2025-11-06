Суд наказал жителя Саратова за неуплату алиментов на сумму 1,3 млн рублей

В Ленинском районе Саратова суд вынес приговор 35-летнему местному жителю за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, фигурант не уплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка с августа 2023 года. Сумма задолженности с 2017 года превысила 1,3 млн руб.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил девять месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Павел Фролов