Житель Волгоградской области пойдет под суд за гибель школьницы в ДТП

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении жителя Иловлинского района уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла девочка 2017 года рождения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 1 сентября этого года фигурант управлял автомобилем Hyundai Getz и при повороте на ул. Центральная с ул. Ясеневая в хуторе Песчанка Иловлинского района сбил девочку, которая находилась на обочине проезжей части. Сразу после этого он скрылся с места дорожной аварии.

Пострадавшую с тяжелыми травмами привезли в лечебное учреждение, где она вскоре скончалась. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

