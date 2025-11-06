«Зенит» забыл выйти на матч с «Динамо»

«Зенит» проиграл московскому «Динамо» в первом четвертьфинальном матче «Пути РПЛ» Кубка России со счетом 1:3. Это поражение стало для петербуржцев первым за 16 матчей во всех турнирах. На «Газпром Арене» сине-бело-голубые не уступали соперникам с 2024 года.

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» вышел на матч с «Динамо» в «кубковом» составе - это означало, что сильнейших игроков тренер Сергей Семак оставил на скамейке запасных, чтобы те отдохнули перед очередной встречей чемпионата: 9 ноября «Зенит» играет в Самаре против «Крыльев Советов». Чемпионат для тренеров команд РПЛ важнее, чем кубковый турнир. Одни борются там за титул, другие пытаются не вылететь. Хотя в Кубке тоже разыгрывается трофей, но он так растянут во времени и проходит по такой сложной формуле, что многие играют в нем по принципу «как получится». Тем более что команды, выступающие в «Пути РПЛ», в случае поражения в двухраундовой дуэли не вылетают из Кубка России, а «сползают» в нижнюю сетку, где соперничают другие клубы в так называемом «Пути регионов». Дуэли плей-офф в этой сетке состоят из одного матча, дуэли в «Пути РПЛ» из двух. К тому же есть странные моменты регламента. Например, «Зенит» выиграл свою группу, одержав победы во всех шести матчах, а московское «Динамо» заняло в своей группе второе место. Однако, согласно жеребьевке, первый матч четвертьфинала сине-бело-голубые проводили на своем поле, хотя обычно команда, выигравшая группу, получает право играть ответный матч дома — в виде бонуса.

Из игроков, которых можно причислить к основным, у «Зенита» вышел играть с первых минут только бразилец Жерсон. Еще в атаке было три форварда — Андрей Мостовой, Лусиано и Александр Соболев. Но они не получали шансов забивать, потому что в центре поля игру вести было некому. Жерсон пока не проявил себя в «Зените» как центральный полузащитник. А тут еще рядом с ним не было Вендела и Барриоса — вместо них играли Юрий Горшков и Ярослав Михайлов. В результате до перерыва чаще атаковали динамовцы. Они могли забить не раз, но не реализовали свои шансы. В нескольких случаях хозяев выручил вратарь Евгений Латышонок.

Во втором тайме Сергей Семак выпустил на поле Вильмара Барриоса и Густаво Мантуана. Игра сразу переместилась к воротам «Динамо», но именно тут Иван Сергеев, бывший форвард «Зенита», выступающий за московский клуб, открыл счет — добил мяч в сетку после дальнего удара партнера. Защитники «Зенита» не успели ни удар перекрыть, ни Сергееву прибежать первому к воротам. Евгений Латышонок отбил мяч перед собой.

Сергей Семак бросил в бой новые силы в виде Максима Глушенкова, Педро и Луиса Энрике. И на 76-й минуте «малыш» Педро, набравший фантастическую форму, умудрился забить головой, выиграв позицию у высокорослых защитников «Динамо». Казалось петербуржцы разовьют успех. Но на 84-й минуте гости провели быструю контратаку, и их форвард Ульви Бабаев, получив передачу от Константина Тюкавина, переиграл Латышонка в ближнем бою. А под занавес матча сам Тюкавин, недавно оправившийся от тяжелой травмы, забил третий гол в ворота «Зенита» ударом с разворота. Вокруг него было четыре игрока хозяев, но ни один из них не помешал бомбардиру «Динамо».

Так бело-голубые выиграли первый матч четвертьфинала 3:1. Ответный пройдет в Москве 27 ноября. Поражение от «Динамо» стало для «Зенита» первым за 16 матчей: последний раз петербуржцы покидали поле побежденными 9 августа, когда проиграли в чемпионате «Ахмату» на его поле (это единственное пока поражение «Зенита» в РПЛ). Дома команда Сергея Семака не проигрывала с 7 декабря, когда уступила «Акрону» в чемпионате 1:2.

Интересно, что перед началом встречи с «Динамо» активные фанаты «Зенита», посещающие матчи кубка из-за того, что для прохода на стадион не требуется Fan ID, растянули на своей трибуне огромный баннер с надписью «Наш позор вам только снится». На баннере был изображен спящий мужчина с соской во рту и стоящие над ним Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Сергей Семак, символизирующие главных звезд «Зенита», а также трофеи, выигранные клубом в разные эпохи. Данная надпись была ответом фанатам других клубов, которые часто «заряжают» на трибунах во время матчей (причем не только с участием петербургского клуба): «Зенит» - позор российского футбола». За эту «кричалку» Российский футбольный союз даже наказывает клубы штрафами. В чем «позор», каждый объясняет по-своему. В это лозунге, скорее, слилось недовольство болельщиков других команд тем, что «Зенит» - самый богатый клуб и в последние годы выиграл больше всех титулов. Хотя в прошлом сезоне петербуржцы, например, остались и без чемпионства, и без победы в Кубке России. В этом надо исправляться.

Кирилл Легков