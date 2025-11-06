Тракторный завод «Ростсельмаш» запустил окрасочную линию на 70 рабочих мест

Тракторный завод «Ростсельмаш» запустил модернизированную окрасочную линию. Современный комплекс открывает новый этап в развитии предприятия, расширяя производственные возможности и создавая свыше 70 дополнительных рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации ведомства, специалисты «Ростсельмаш» и завода-изготовителя готовят оборудование к выходу на проектную мощность. Производительность составляет 222 кв. м окрашиваемой поверхности или более одного машинокомплекта в час. Совместно с действующей малой линией покраски новый комплекс полностью покрывает потребности тракторного завода в собственном окрашивании.

«Окрасочная линия размещена на площади 8,6 тыс. кв. м и включает три идентичные ветки для покраски. При грунтовании и нанесении эмали применяется электростатический метод, сокращающий потери лакокрасочных материалов и гарантирующий высокое качество покрытия, его равномерность и нужную толщину»,— пояснили в пресс-службе.

Все работы по организации большой покраски от проектирования до монтажа оборудования и пусконаладочных работ ведутся под контролем ведущих специалистов компании.

Валентина Любашенко