В Геленджике подорожала премиальная недвижимость

В Краснодарском крае и на Черноморском побережье наблюдается тенденция подорожания недвижимости в премиальном сегменте. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на директора компании Parade Development Антона Любина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным эксперта, год к году спрос на жилье премиум-класса в Краснодарском крае вырос на 14-18%, в прибрежных локациях показатель достиг 25%. Средняя стоимость квадратного метра в премиальной недвижимости увеличилась до 230 — 260 тыс. руб.

Антон Любин утверждает, что в Сочи цена на квадратный метр в данном сегменте достигла исторического максимума и составила 2,16 млн руб., а в Геленджике — около 1,1 млн руб.

По мнению Любина, премиальное жилье остается в тренде из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

София Моисеенко