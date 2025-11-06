В Ставропольском крае в ДТП погибли и пострадали несовершеннолетние

В результате ДТП на ул. Завокзальной в Благодарном погибла 17-летняя пассажирка «ВАЗ-2115», еще трое пассажиров 16 и 34 лет получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, ночью 6 ноября 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», который на момент аварии находился в состоянии опьянения, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн