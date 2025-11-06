В Ставропольском крае на 3% снизилось число обращений в Фонд капремонта

В Фонд капитального ремонта Ставропольского края в январе-сентябре 2025 года поступило 13,6 тыс. обращений граждан, что почти на 3% меньше, чем аналогичный период прошлого года (14 тыс. обращений). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Более половины обращений поступило онлайн — через сайт, почту и Госуслуги. Чаше всего обращения касались взносов, задолженности и хода ремонтов.

В Фонде отметили, что снижение числа обращений совпало с трехкратным ростом объемов работ.

Наталья Белоштейн