В Махачкале ночью горело помещение коптильной

В столице Дагестана в ночь на 6 ноября в районе рынка «Загородный» загорелось помещение коптильной. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь пожара составила около 100 кв.м. Была угроза распространения огня на соседние здания.

К тушению пожара привлечено от РСЧС 34 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек и 5 единиц техники.

Пожар был локализован на площади 150 кв.м. Через полтора часа возгорание было ликвидировано.

Как отметили в ведомстве, пострадавших нет.

Наталья Белоштейн