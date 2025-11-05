Житель Москвы пойдет под суд за ДТП под Волгоградом с двумя пострадавшими детьми

Новоаннинский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 63-летнего жителя Москвы уголовное дело о ДТП, в результате которого двое детей получили тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как выяснило следствие, днем 28 апреля этого года фигурант управлял автомобилем «Санг Йонг Рекстон» и на 703 км ФАД Р-22 «Каспий» съехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение сначала с «ГАЗелью», а затем лобовое с «Чери Тигго». В результате аварии две девочки в возрасте пяти и шести лет, которые находились на пассажирских сиденьях в последнем из этих транспортных средств, получили тяжелые травмы. Детям потребовался длительный курс лечения.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Водителю иномарки грозит до двух лет лишения свободы.

Павел Фролов