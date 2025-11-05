Главные новости за 5 ноября. Новороссийск

За два месяца осени Новороссийск посетили более 300 тыс. туристов.

В Новороссийске выросла средняя стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот до 246,5 тыс. руб.

Улицу Шоссейную в Южном районе Новороссийска ждет реконструкция.

Черноморские курорты Анапа и Геленджик вошли в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в ноябре.

В Новороссийске ищут подрядчика для кровельных работ и облицовки Морского кафедрального собора.

Следствие передало в суд уголовное дело о гибели женщины на яхте в Геленджике.

На Малой Земле в Новороссийске проведут археологические спасательные работы.