В Новороссийске оценили вред, нанесенный окружающей среде с начала года

Ущерб окружающей среде за незаконную отсыпку грунта за девять месяцев 2025 года в Новороссийске составил 7,5 млн руб. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Новороссийска заявил, что в городе планируется усилить меры по борьбе с незаконной отсыпкой грунта и ущербом, наносимым зеленым насаждениям. С начала текущего года на территории муниципалитета зафиксировали 12 фактов несанкционированного размещения отходов.

На улицах Видная и Преображенская арендаторы участка повредили зеленые насаждения, в хуторе Убых и на улице Рассветной зарегистрировали незаконную отсыпку грунта на территориях общего пользования. Это часть нарушений, которые перечислил мэр города в своей публикации. По некоторым фактам Минприроды Краснодарского края подготавливает материалы о принуждении собственников к устранению нарушений в судебном порядке, владельцам других участков выдают предостережения и возбуждают дела об административных правонарушениях.

«Для предотвращения подобных ситуаций в будущем, с крупными застройщиками проводятся разъяснительные беседы о недопустимости нарушений проектной документации при перемещении грунта. Застройщики предоставили онлайн-доступ к своим камерам видеонаблюдения и информацию об объемах вывозимого и хранящегося грунта. В настоящее время рассматривается возможность интеграции этих камер в систему "Безопасный город" для повышения эффективности контроля»,— поделился глава Новороссийска.

София Моисеенко