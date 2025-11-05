На Малой Земле в Новороссийске проведут археологические работы

В Новороссийске продолжается реконструкция мемориального комплекса «Малая Земля». О ходе работ рассказали в городском управлении культуры.

По данным управления, в ближайшее время на прилегающей территории к памятнику начнутся археологические спасательные работы. В результате этих мероприятий частично повредится газонное покрытие.

Следующим этапом станет прокладка кабеля для установки подсветки памятника. По завершении перечисленных работ, как сообщили в управлении культуры Новороссийска, управление по охране объектов культурного наследия Краснодарского края будет осуществлять приемку.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что возле стелы на Малой Земле обустроили рулонные газоны. Впоследствии их убрали, и в управлении культуры «Новороссийскому рабочему» прокомментировали, что укладка газонного покрытия имела временный характер. По обновленным данным, рулонный газон подрядчик установил в период празднования 80-летия со Дня Победы.

София Моисеенко