Владельцы яхт-клуба ответят перед судом за гибель женщины в Геленджике

Уголовное дело о гибели женщины из-за перевернувшейся яхты в Геленджике направили в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утвердили в отношении двух мужчин, которые осуществляли незаконные морские прогулки на яхтах в городе-курорте. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ.

Трагедия произошла 4 июля 2025 года в акватории Геленджика. На борт яхты осуществили посадку четырех пассажиров, из-за ухудшения погоды и потери управления плавательное средство перевернулось и начало уходить под воду. По материалам следствия, одну из пассажирок конструкция яхты зацепила за спасательный жилет, в результате чего женщина утонула. Остальных пассажиров удалось спасти.

Следствие установило, что один из обвиняемых учредил некоммерческую организацию, которая действовала как яхт-клуб и организовывала тренировки по парусному спорту. Под их видом вместе с соучастником мужчина незаконно осуществлял морские прогулки на яхтах, которые не были предназначены для коммерческого использования.

Следователи завершили процессуальные действия и допросили свидетелей. Уголовное дело о гибели женщины передано в суд.

София Моисеенко