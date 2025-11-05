В Астрахани в ДТП с автобусом пострадал мальчик, надзор контролирует проверку

Прокуратура Советского района Астрахани контролирует проверку по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 10:30 сегодня, 5 ноября, на ул. Н. Островского в Астрахани. Там водитель пассажирского автобуса «Волгобасс» столкнулся с автомобилем «Хендай Соната».

В результате аварии пострадал пассажир автобуса — мальчик 2017 года рождения. Его увезли в медучреждение в сопровождении матери.

Павел Фролов