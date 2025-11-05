Жителя КБР обвинили в публичном оправдании терроризма
В Чегемском районе КБР будут судить 31-летнего местного жителя по обвинению в публичном оправдании терроризма. Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в оправдании терроризма в сети интернет (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей пост с высказываниями, оправдывающими идеологию терроризма, в том числе в насилии над людьми по признаку религиозной принадлежности.
Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по КБР.