Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя КБР обвинили в публичном оправдании терроризма

В Чегемском районе КБР будут судить 31-летнего местного жителя по обвинению в публичном оправдании терроризма. Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в оправдании терроризма в сети интернет (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей пост с высказываниями, оправдывающими идеологию терроризма, в том числе в насилии над людьми по признаку религиозной принадлежности.

Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по КБР.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все