Житель Энгельса попал под следствие за уклонение от уплаты налогов на 6,2 млн

Следствие возбудило в отношении жителя Энгельса Саратовской области уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 6,2 млн руб. (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант уклонился от уплаты налогов на сумму более 6,2 млн руб. в позапрошлом году. Он предоставил налоговой декларации с недостоверными данными о доходах, полученных от продажи недвижимого имущества в Энгельсе.

Дело возбуждено по материалам региональных УЭБиПК ГУ МВД и УФНС. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

