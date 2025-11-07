Новые самолеты, новые перелеты

В 1925 году авиация Советского Союза может гордиться многочисленными и разнообразными достижениями.

Фото: Росинформ, Коммерсантъ Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Главнейшие из успехов: перелеты Москва—Пекин и Москва—Токио на советских самолетах, ряд успешных испытаний в полете мощных самолетных моторов, выпуск новых советских пассажирских самолетов, выступление наших летчиков с планерами советской конструкции на германских планерных состязаниях, развитие сети регулярных воздушных линий, рост и укрепление «Авиахима» — массовой организации друзей воздушного флота и химической промышленности.

В этом году наша авиапромышленность одержала огромную победу: выпуск новых самолетов, которые блестяще оправдали себя в перелете Москва—Пекин—Токио, будучи перед этим успешно испытаны в перелетах между Москвой, Харьковом, Смоленском и Ленинградом. Моторы сделаны отлично, и рабочие могут гордиться своим творением.

Необходимо отметить пассажирский 6-местный самолет московского завода №1 «Авиахим», 5-местный самолет инженера Калинина в Киеве, 4-местный — инженера Григоровича в Ленинграде. Построенный еще в прошлом году 4-местный самолет «А К. I» имени Александрова провел весь перелет Москва—Пекин. Кольчугалюминий вырабатывается кольчугинским заводом и не уступает наилучшим заграничным материалам этого типа. Разработка самих самолетов ведется на основе научных исследований Центрального аэрогидродинамического института в Москве.

В прошлом году устроенные ОДВФ состязания планеров в Крыму показали, что наши планеристы занимают одно из первых мест в мире. В этом году пять советских планеристов выступали на ежегодных германских состязаниях, где собирается цвет германских планеристов. Здесь, на родине планеризма, наши летчики на новых, еще ни разу не испытанных планерах в трудных условиях и в незнакомой местности показали блестящие успехи, достигнув 1 ч. 45 мин. без спуска и поднимаясь на 266 м высоты.

В настоящее время в Союзе работают три линии общества «Добролет» в Средней Азии; четвертый год летают из Москвы в Кенигсберг самолеты Русско-германского общества воздушных сообщений («Дерулуфт»); ежедневные рейсы из Москвы в Харьков и Одессу производят восьмиместные самолеты о-ва «Укрвоздухпуть»; из Харькова регулярные рейсы производятся еще на Киев и Ростов. Производятся изыскания в Якутской области и в Монголии для подготовки новых воздушных линий.

Авиационные знания все шире проникают в трудящиеся массы.

Об успехах советской авиации писал в 1925 году «Гудок».

Материал подготовил Алексей Алексеев