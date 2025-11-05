Публичные слушания по проекту бюджета Республики Карелия пройдут 11 ноября

В Законодательном собрании Республики Карелия пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2026-2028 годы. Они состоятся 11 ноября в соответствии с действующим республиканским законом, сообщили в администрации региона.

На слушаниях министр финансов республики Александр Климочкин выступит с докладом, в котором представит основные параметры регионального бюджета, а также ответит на вопросы депутатов, представителей органов власти и общественности.

Как уточняется в сообщении администрации, для того, чтобы принять участие в слушаниях, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте республиканского парламента.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что проекты региональных бюджетов на 2026 год местным депутатам представили в администрациях Псковской и Мурманской областей.

Андрей Цедрик