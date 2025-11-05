В Новороссийске продолжается строительство Морского кафедрального собора

Власти Новороссийска ищут подрядчиков на монтаж кровли и облицовку фасада собора. Об этом мэр города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

Ход строительства Морского кафедрального собора обсудили на рабочем совещании в администрации Новороссийска. По словам главы города, строительство объекта проводится в соответствии с дорожной картой, в настоящее время специалисты дорабатывают документацию в части благоустройства и инженерных коммуникаций.

Параллельно ведется поиск подрядчиков для кровельных работ и облицовки фасада Морского кафедрального собора. Андрей Кравченко отметил, что фасад собора будет выполнен из меди и натурального камня, поэтому преимущество отдается опытным исполнителям. Внутри объект будет украшен ручной росписью.

София Моисеенко