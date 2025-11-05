В Пскове при пожаре в частном доме погибли 12 собак

В результате пожара в частном доме на улице Шоссейной в Пскове погибли 12 собак. При происшествии также пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Здание площадью 48 кв. м выгорело изнутри по всей площади 4 ноября. Стихия также повредила 10 кв. м хозяйственной постройки. В двухэтажном жилом доме, расположенном по соседству, пострадали пластиковая обшивка карниза, кровля крыльца, три пластиковых окна и наружное видеонаблюдение на общей площади 3 кв. м.

По версии ведомства, причиной пожара могло стать воспламенение газовоздушной среды в результате разгерметизации бытового газового баллона от источника зажигания. В больницу доставили жителя Пскова 1969 года рождения. При ликвидации возгорания обнаружили 12 погибших собак.

Татьяна Титаева