В Арзгирском округе заменили более 1,5 км старых водопроводных труб

В селе Петропавловское Арзгирского округа завершили капитальный ремонт водопровода — заменили 1,536 км устаревших стальных и чугунных труб на полиэтиленовые, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Это первый масштабный ремонт за 15 лет, он повысит надежность и качество подачи воды для более чем 1,8 тыс. жителей и социальных объектов, включая школу, детсад и ФАП. Кроме того, в обновленную систему подключили 32 жилых дома, что устранит перебои и слабый напор. Работы длились недолго благодаря слаженной работе властей и коммунальных служб, а материалы предоставило министерство ЖКХ Ставропольского края из краевого аварийного резерва.

В округе продолжают планомерно менять устаревшие сети с низкой пропускной способностью: закуплены трубы для ремонта на улицах Базалеева и Громовой в селе Арзгир, планируют заменить 85 единиц запорной арматуры на насосных станциях и водопроводах. Этот капитальный ремонт укрепляет стабильность водоснабжения в регионе, где водопроводным системам уже около 60 лет и они часто выходили из строя.

Станислав Маслаков