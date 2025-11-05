Водитель Porsche пытался переплыть Неву, спасаясь от полицейского преследования

Около девяти часов вечера 4 ноября у дома 7 по Чугунной улице экипаж ГАИ попытался остановить 39-летнего водителя автомобиля Porsche для проверки документов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В машине находилась 36-летняя супруга автолюбителя и двое маленьких детей.

На требование полицейских предъявить водительское удостоверение петербуржец не отреагировал и вдавил педаль газа в пол. Экипаж ГАИ организовал преследование. У дома 1 по Кондратьевскому проспекту беглец остановился, выбежал из машины и побежал на Свердловскую набережную.

Затем спринтер прыгнул в Неву и попытался уплыть от преследователей. Сотрудники правопорядка достали нарушителя из реки с помощью автомобильного троса, после чего передали его медикам.

Находившиеся в салоне пассажиры не пострадали. Выяснилось, что водитель «Порше» был ранее лишен водительских прав. На побег от решился, испугавшись ответственности.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вечером 4 ноября у дома 17 по Политехнической улице 21-летний водитель BMW M4 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейским автомобилем Haval. В итоге пострадали оба водителя.

Андрей Маркелов