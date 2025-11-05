В Саратове перестали продавать табачные изделия близ детсада по решению суда

В Саратове суд по иску прокуратуры постановил прекратить деятельность по продаже никотинсодержащей продукции около детского сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района Саратова выявила вблизи детского сада нарушения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Так, там реализовывали табачные изделия.

Прокуратура попросила суд запретить деятельность по продаже никотинсодержащей продукции близ образовательного учреждения. Требования удовлетворены, судебное решение исполнено.

Павел Фролов