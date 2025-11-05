Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 6 ноября

Новороссийская военно-морская база будет проводить учения с применением стрельб с 09:00 до 11:00. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

В ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению нападения БПЛА и безэкипажных катеров. На период проведения тренировочных мероприятий в акватории морского порта Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко