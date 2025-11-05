Суд обязал администрацию р.п. Средняя Ахтуба отремонтировать детские площадки

В Волгоградской области суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию городского поселения р.п. Средняя Ахтуба отремонтировать детские игровые площадки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в р.п. Средняя Ахтуба в ненадлежащем техническом состоянии находятся детские игровые площадки по адресам: ул. Гагарина, 117, 119, ул. Октябрьская, 76, 89, ул. Сибирская, 1, ул. Крестьянская, 4, 5а. Там сильно повреждены различные элементы.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать местную администрацию провести ремонт детских площадок. Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил требования. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов