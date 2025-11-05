Транспортная полиция пресекла незаконный вылов ряпушки и окуня в Онежском озере

Сотрудники транспортной полиции в ходе профилактического рейда выявили факт незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории Онежского озера. Правонарушение было зафиксировано в Вытегорском районе Вологодской области. Браконьером оказался 49-летний житель города Вытегра, сообщили в управлении транспортной полиции по Северо-Западу.

Незаконно выловленная ряпушка и окунь в акватории Онежского озера в Вытегорском районе Вологодской области

Фото: Транспортная полиция СЗФО Незаконно выловленная ряпушка и окунь в акватории Онежского озера в Вытегорском районе Вологодской области

Было установлено, что мужчина ловил рыбу с помощью двух рыболовных сетей, являющихся запрещенным орудием лова, с применением самоходного транспортного плавающего средства. У рыбака изъяли незаконно выловленных ряпушку с икрой и окуня — в общей сложности 344 экземпляра. Причиненный ущерб превысил 172 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. а, б ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства). Мужчине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Согласно санкции указанной статьи, по ней предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Андрей Цедрик