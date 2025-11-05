В Новороссийске планируют реконструкцию улицы Шоссейной

Улицу Шоссейную в Южном районе Новороссийска ждет реконструкция. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее заявлял замглавы города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Александр Гавриков, улицу Шоссейную планируется расширить до четырех полос для увеличения пропускной способности. На участке уложат качественное дорожное покрытие и переустроят инженерные сети, в рамках реконструкции также подразумевается установка новой линии наружного освещения, устройство водоотведения и ливневых стоков.

По данным «Новороссийского рабочего», администрация города планирует получить положительное заключение экспертизы по проекту до 10 октября 2026 года. Точные сроки начала и окончания работ по реконструкции дороги в настоящее время неизвестны.

София Моисеенко